Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza

12.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:18
Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tematik denetimler kapsamında bugün bin 495 iş yeri kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranan 131 iş yerine yaptırım uygulandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tematik denetimler kapsamında bugün bin 495 iş yeri kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranan 131 iş yerine yaptırım uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından 17 ilçe genelinde kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilen tematik denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, sosyete pazarları ve benzeri yerlerde bugün gerçekleştirilen denetimlerde toplamda bin 495 iş yeri kontrol edilerek 131 iş yerinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

Korona virüsü rakamlarının şehirde yükseldiği bu dönemde denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kurallara eksiksiz riayet edilmesinin salgınla mücadelenin başarısı için en önemli unsur olduğunu belirtti. - SAMSUN

Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza
Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza
Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ümit Özdağ Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Birol Güven Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beyoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da pandemi tedbirlerine uymayan 131 iş yerine ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:26:41. #1.15#
title