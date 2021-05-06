Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu
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Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu

Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında pandemi sosyal destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında pandemi sosyal destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde sessizlik hakim olurken özellikle İlkadım ilçesinde bulunan Bankalar Caddesi'ndeki yoğunluk gözlerden kaçmadı. Pandemi sosyal destek ödemeleri, engelli ödemeleri, kargo işlerimi ve e-Devlet şifresi almak isteyen vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik güçleri ise sürekli fiziksel mesafe uyarısında bulundu.

Mecidiye Caddesi otoparka döndü

Samsun'da özellikle kısıtlama olmadığı günlerde insan seline dönen Mecidiye Caddesi ise birçok aracın park noktası haline geldi. Normal şartlarda trafiğe kapalı olan bu caddeyi vatandaşlar otopark gibi kullanmaya başladı. Cadde boyunca araçların park edilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı ve şehrin diğer noktalarında ise vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi. - SAMSUN

Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu
Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu
Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu
Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu
Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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