Pamuk yüklü yabancı plakalı tır yandı

Samsun'da seyir halindeyken alev alan pamuk yüklü tır yandı.

Samsun'da seyir halindeyken alev alan pamuk yüklü tır yandı.

Tacikistan'dan Gaziantep'e giden Rustamjon Partabov'un kullandığı 8399 KK 02 plakalı pamuk yüklü tır, Çakallı mevkisinde alev aldı.

Tırı yol kenarına çeken sürücü, kişisel eşyalarını alarak araçtan uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.

Tırın kasasından dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Yanan tırdan kurtulan sürücünün saç ve kirpiklerinin yandığı görüldü.

Yangın nedeniyle Samsun Ankara kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yangının söndürülmesi ve alınan önlemlerin ardından ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü