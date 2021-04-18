SAMSUN'DA PAMUK YÜKLÜ TIR YANDI

SAMSUN'da pamuk yüklü Tacikistan plakalı TIR, bilinmeyen nedenle çıkan yangında yanarak kül oldu.

SAMSUN'da pamuk yüklü Tacikistan plakalı TIR, bilinmeyen nedenle çıkan yangında yanarak kül oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Samsun-Ankara karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'e pamuk taşıyan Tacikistan plakalı TIR'ın motor kısmı, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü yolun kenarına yanaştırdığı araçtan indi. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında TIR ve dorsesi, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan yara almadan kurtulan Tacikistan uyruklu sürücüsü de, bölgeye çağrılan tercüman aracılığıyla ifadesi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı