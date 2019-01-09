Samsun'da Oyuncak Kampanyası

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, anaokulundaki minik öğrencilerin oynayarak öğrenmesi için "Oynamıyorsan Paylaş" oyuncak kampanyası başlattı.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 yaşında okullaşma oranını artırmaya yönelik geçen yıl "Okul Öncesine 5 Yaşta Başla Hayata Geç Kalma" projesi başlattıklarını hatırlattı.

Erken yaşta okula başlayan çocukların, sınıflarındaki oyun materyallerini artırmak istediklerini belirten Esen, "Hedefimiz okul öncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği sağlamak. Özellikle anaokulundaki minik öğrencilerin oynayarak öğrenmesi için 'Oynamıyorsan Paylaş' oyuncak kampanyası başlattık. Projemize ilk olarak mesai arkadaşlarımız getirdikleri oyuncaklarla katkı sağladı. Vatandaşlarımız da bu kampanyaya destek verebilirler." dedi.

Projeyi kentteki tüm okullarda uygulayacaklarını dile getiren Esen, "Vatandaşlarımız evlerinde kullanılmayan oyuncakları minik öğrencilerin kullanması için getirebilirler. Toplanan oyuncaklar niteliklerine göre ayrılarak ihtiyacı olan okullara ulaştırılacak. Amacımız minik öğrencilerimizin erken yaşta okula gitmesini desteklemek ve okulu onlara sevdirmektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA