Samsun'da Oy Sayımı Devam Ediyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da okullardaki ilk açılan sandıklar yapılan sayımların ardından İl Seçim Kuruluna getirilmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tüm Türkiye'de sona erdi. Saat 17.00 itibariyle Samsun'daki birçok okulda sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. İlkadım ilçesinde sayılan oylar sandık görevlileri tarafından Samsun İl Seçim Kuruluna getirilerek teslim edildi.

Oylar parça parça İl Seçim Kuruluna gelmeye devam ediyor. - SAMSUN