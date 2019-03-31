Samsun'da Oy Sayımı Başladı

Samsun'da oy kullanma işleminin bitmesinin ardından, sandık görevlileri oyları saymaya başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri telaşı sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşlar saat 08.00'den itibaren sandıklara giderek oylarını kullandılar. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Toplam 3 bin 500 sandıkta 970 bin 988 kişinin oy kullanma hakkında sahip olduğu Samsun'da vatandaşlar seçimlere yoğun ilgi gösterdiler.

Samsun'da okullarda sandık görevlileri tarafından sayılan oylar, İl ve İlçe Seçim Kurullarına teslim edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA