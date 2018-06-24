Samsun'da Oy Çuvallarını Taşıyan Personellerle Tartışan 3 Kişi Gözaltına Alındı Hd

Samsun'da alkollü olan ve seçim kuruluna oy çuvalları getiren personellerle tartışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Seçim Kurulu binası önünde meydana geldi. İddialara göre alkollü olan 3 kişi, kurula oy çuvallarını getiren kişilerle tartıştı. Tartışmayı gören polisler duruma müdahe etmek isteyince şüpheliler polisle de tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekibiyle ifadeleri alınmak ve kabahatler kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere Gazi Polis Merkezine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.