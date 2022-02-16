Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü
AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yediemindeki çok sayıda motosiklet, otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gördü.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yediemindeki çok sayıda motosiklet, otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki yediemin otoparkının istinat duvarında, çökme meydana geldi.
Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ve 50 metre uzunluğundaki istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet toprak altında kaldı.
Zarar gören motosikletlerin, Kırıkkale Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yediemin otoparkında bekletildiği öğrenildi.