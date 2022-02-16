Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü - Haberler
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Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü

Samsun'un İlkadım ilçesinde yediemindeki çok sayıda motosiklet, otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gördü.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yediemindeki çok sayıda motosiklet, otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki yediemin otoparkının istinat duvarında, çökme meydana geldi.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ve 50 metre uzunluğundaki istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet toprak altında kaldı.

Zarar gören motosikletlerin, Kırıkkale Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yediemin otoparkında bekletildiği öğrenildi.

Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü

Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü

Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü

Samsun'da otoparkın istinat duvarının çökmesi sonucu çok sayıda motosiklet zarar gördü

AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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