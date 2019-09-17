Samsun'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

17.09.2019 13:05

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lokman Kantar idaresindeki 53 HA 195 plakalı otomobil ile Yener Çakır'ın kullandığı 29 AC 134 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 29 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Yener Çakır ile Kader Çakır, Hasan Çakır ve Nezaket Çakır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA