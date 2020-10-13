Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

13.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:22
Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ç. (64) idaresindeki plakasız motosiklet ile Y.Ü'nün (38) kullandığı 55 FF 798 plakalı otomobil, Zümrüt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yol kenarındaki su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Ercan Kesal Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Şenol Güneş Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Rusya İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 09:22:56. #1.14#
title