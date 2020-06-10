Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
10.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:32
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Kaya idaresindeki 55 SF 628 plakalı motosiklet, Dörtyol mevkisinde Mehmet Zorlu'nun kullandığı 55 RH 978 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA