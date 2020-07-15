Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü Samsun'da otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kuşçulu Kavşağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Olmuş idaresindeki 55 AAU 089 plakalı motosiklet, Yaşar Seval yönetimindeki 55 BT 740 plakalı otomobilin ön kısmına yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücücü Recep Olmuş 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA