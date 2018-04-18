Samsun'da otomobilinde ölü bulundu

SAMSUN'da Kamil Ayvaz isimli bir vatandaş kendisine ait otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Ayvaz'ın uyuşturucu madde aldığı iddia edildi.

Olay, Canik İlçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evli olan Kamil Ayvaz'ı evine yakın bir yerde kendisine ait 61 NC 326 plakalı otomobil içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kamil AYvaz'ın öldüğünü tespit etti. Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen Ayvaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.