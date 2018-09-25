Samsun'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anları kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Geyik yönetimindeki 55 DH 192 plakalı otomobil, yaya Adem Tamtürk'e çarptı. Kazada yaralanan Adem Tamtürk, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.