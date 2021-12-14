Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Samsun- Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Mahmut Akbulut (30) idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan Mahmut Akbulut ile yanında bulunan Eda Nur Akbulut'un (25) kaza yerinde yaşamı yitirdiği belirlendi.

Polis, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet