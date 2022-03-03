Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

AA, Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, devriye görevi sırasında Ulugazi Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden dumanlar çıktığını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis, araçtaki yangının kundaklama nedeniyle çıktığı şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan otomobilden duman ve alevlerin çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

AA / Recep Bilek - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title