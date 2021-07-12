Samsun'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Samsun'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Samsun'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki 55 ATF 25 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine, sürücü aracı yol kenarına park etti.

Sürücü ile çevredeki vatandaşların buradan çıkarmak istediği kedi yavrusu, kaporta kısmına kaçtı. Aracın altına girerek demir çubukla ses çıkarıp kediyi kurtarmak isteyen bir vatandaş, bu yöntemle de başarılı olamadı. Kedi, bir süre sonra yeniden aracın motor kısmına girdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin çabalarının da sonuç vermemesi üzerine, Samsun-Ordu yolunun kapanmaması için araç kontrollü şekilde itfaiye merkezine götürüldü.

Burada otomobile altından müdahale eden ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Samsun'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Samsun'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Samsun'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Samsun'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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