Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Yasemin Kökten'in kullandığı 55 VB 980 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Gündoğdu mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki boş araziye devrildi.
Kazada, sürücü ile çocukları Havva İclal ve Yunus Mete Kökten yaralandı.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek