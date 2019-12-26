Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
T.E'nin (25) kullandığı 55 AOJ 27 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Çetin'e (63) çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü T.E. ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.