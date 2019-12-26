Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

26.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:40
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

'un ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

T.E'nin (25) kullandığı 55 AOJ 27 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı yan yolda, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Çetin'e (63) çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü T.E. ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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