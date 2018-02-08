Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Atilla U'nun kullandığı 34 UH 6839 plakalı otomobil, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gökhan Tepebaş'a (31) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Tepebaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Tepebaş'ın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü Atilla U. gözaltına alındı.