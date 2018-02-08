Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Atilla U'nun kullandığı 34 UH 6839 plakalı otomobil, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gökhan Tepebaş'a (31) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Tepebaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Tepebaş'ın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü Atilla U. gözaltına alındı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et