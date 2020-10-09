Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
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Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

09.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:13
Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

SAMSUN'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yasin Kaymaz (41), yaşamını yitirdi.

SAMSUN'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yasin Kaymaz (41), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Atakum ilçesi Gu¨zelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza nedeniyle trafikte duran Yasin Kaymaz yönetimindeki 55 ADP 585 plakalı motosiklete, arkadan gelen D.B. yönetimindeki 55 AEB 392 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yasin Kaymaz, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaymaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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