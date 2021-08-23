Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 FA 974 plakalı otomobil, Kirazlıkçay Mahallesi Hasanlı Caddesi'nde önce yol kenarında yürüyen Talha Çınar'a (21), ardından park halindeki 55 RP 982 ve 55 ABL 275 plakalı araçlara çarptı.

Yaralanan Çınar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan sürücüsün bulunması için çalışma başlattı.

Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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