Samsun'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 FA 974 plakalı otomobil, Kirazlıkçay Mahallesi Hasanlı Caddesi'nde önce yol kenarında yürüyen Talha Çınar'a (21), ardından park halindeki 55 RP 982 ve 55 ABL 275 plakalı araçlara çarptı.
Yaralanan Çınar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan sürücüsün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman