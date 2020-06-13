Samsun'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hastaneye kaldırıldı.
13.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:00
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yaşar G. idaresindeki 53 DG 298 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem K'ye çarptı.
Bu sırada arkadan gelen İbrahim B'nin kullandığı 55 ZP 580 plakalı otomobil de 53 DG 298 plakalı otomobile çarptı.
Kazada ağır yaralanan Görkem K, sağlık ekiplerince götürüldüğü Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA