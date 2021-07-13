Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli lise öğrencisi yaşamını yitirdi
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Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli lise öğrencisi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, C.Ö. (39) idaresindeki 42 AGR 850 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolunda önceki gün bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Yılmaz'a (17) çarptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Yılmaz'ın Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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