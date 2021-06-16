Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e (28) çarptı.

Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ancak hiçbirinin aracı kullandığını kabul etmedikleri öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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