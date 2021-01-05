Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

05.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:16
Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Keskin idaresindeki 55 RK 146 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Akkaya'nın sürdüğü bisiklete çarptı.

Bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere düştü.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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