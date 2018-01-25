Samsun'da Otomobildeki Zulada Eroin ve Bonzai Ele Geçti
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Samsun'da Otomobildeki Zulada Eroin ve Bonzai Ele Geçti

Samsun’da bir otomobilde yapılan aramada zulada eroin ve bonzai ele geçerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Otomobildeki Zulada Eroin ve Bonzai Ele Geçti

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada zulada eroin ve bonzai ele geçerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu Samsun- Ankara yolunda durdurdukları 55 plakalı bir otomobilde "Keita" adlı Narkotik Dedektör Köpeği ile yaptıkları aramada şoför mahallindeki döşeme içine zulalanmış 8 gram eroin ve 83,50 gram bonzai ile geçirdi. Olayla ilgili E.K.(36) ve A.Y.(32) gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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