Samsun'da Otomobilde 3 Tabanca Ele Geçti: 1 Gözaltı

Samsun'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçerken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 2 adet şarjörlü 9 mm, 1 adet 38 calibre toplu tabanca olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili Mustafa T. gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan Mustafa T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN