Samsun'da otomobilde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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Samsun'da otomobilde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

27.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:23
Samsun'da otomobilde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Samsun'da bir otomobili takibe alarak durduran jandarma ekipleri, 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi.

Samsun'da bir otomobili takibe alarak durduran jandarma ekipleri, 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda B.Y. (39) idaresindeki otomobili takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ve uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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