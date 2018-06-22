Samsun'da Otomobil Yolcu Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Kiraz (64) idaresindeki 34 RZ 6775 plakalı otomobil önce 55 KT 028 plakalı otomobile, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen 48 DG 454 yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sevim Kiraz olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Fethi Kiraz ise yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN