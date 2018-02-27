Samsun'da Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü
AFRİN HAREKATI'NDA 39. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Samsun'da Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kerami Taşan idaresindeki 55 ND 301 plakalı otomobil, Tekkeköy kavşağı mevkisinde emniyet şeridinde takografına baktırmak için duran Ümit Taş'ın kullandığı BAFAŞ firmasına ait 55 YS 077 plakalı otobüse çarptı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et