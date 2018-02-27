Samsun'da Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kerami Taşan idaresindeki 55 ND 301 plakalı otomobil, Tekkeköy kavşağı mevkisinde emniyet şeridinde takografına baktırmak için duran Ümit Taş'ın kullandığı BAFAŞ firmasına ait 55 YS 077 plakalı otobüse çarptı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.