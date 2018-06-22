Samsun'da Otomobil Yayalara Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'da otomobilin çarptığı 2 kişi hastanelik oldu.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Yıldız otobüs durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk S. idaresindeki 06 DE 2980 plakalı otomobil, yaya Mahir İ. ve Resul Kurt I.'ya çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN