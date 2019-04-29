Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Samsun'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.T'nin (42) kullandığı 55 JM 778 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunun Sarıışık mevkisinde kavşağa girmeye çalışan S.V. (68) yönetimindeki 55 AU 574 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA