Samsun'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gökhan Tekbaş (24) idaresindeki 39 NZ 129 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi'nde, sürücüsünün direksilyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki uçuruma devrildi.
Otomobil, olay yerine çağırılan çekiciyle uçurumdan 4 saatlik çalışma sonucunda çıkarıldı.
Kazada hayatını kaybettiği anlaşılan Tekbaş'ın cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.