Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin katı atık toplayan üç tekerli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin katı atık toplayan üç tekerli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bora Pelit idaresindeki 55 BZ 777 plakalı otomobil, katı atık yüklü olan ve yol ortasında aniden durduğu ileri sürülen yabancı uyruklu İbrahim Mileejeeal Said Alabel idaresindeki 55 MA 0063 plakalı 3 tekerli motosiklete arkadan çarptı. Kazada üç tekerlekli motosiklet devrildi ve üzerinde bulunan katı atıklar yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
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