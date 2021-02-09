Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

09.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:18
Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Cankaya'nın (69) kullandığı 59 DD 842 plakalı otomobil, ilçe çıkışında aynı istikamette seyreden Mücahit İnce idaresindeki 55 AEU 160 plakalı gübre yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Arzu Cankaya (72) yaralandı.

Sağlık ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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