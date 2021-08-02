Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin tırla çarpışıp karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin tırla çarpışıp karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Çivril Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami Yavaş idaresindeki 34 EBA 036 plakalı otomobil ile Hikmet Tan yönetimindeki 44 DB 436 çekici, 44 ABL 003 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride geçip yol kenarında durdu. Kazada, otomobilde bulunan Canan Yavaş yaralandı. Yaralı kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil tırla çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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