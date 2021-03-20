Samsun'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

20.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:15
Samsun'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 53. kilometresinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris A.(56) idaresindeki 34 BDZ 903 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Selim A.'nın kullandığı 34 UL 1194 çekici plakalı tırın 34 UL 1195 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İdris A. ile araçta bulunan Erdal G.(50) yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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