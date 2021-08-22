Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu üzerinde 17. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir Ç., 55 UF 580 plakalı otomobili ile Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken önünde aynı istikamete seyreden Mehmet K. yönetimindeki 61 K 21753 çekici plakalı, 61 ADP 995 yarı römork plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Ç. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler
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