Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çelik idaresindeki 52 ABB 562 plakalı otomobil, Murat Çalık yönetimindeki 28 K 8572 çekici plakalı, 28 K 8607 yarı römork plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki Ebrar Çelik yaralandı. Yaralı çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı