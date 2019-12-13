Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü
Haberler » Güncel » Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü - Haber

Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilin park halinde duran tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

13.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:24
Samsun'da otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

'un ilçesinde bir otomobilin park halinde duran tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'dan Samsun istikametine gelen Erol Koçan'ın kullandığı 55 LJ 26 plakalı otomobil, İlkadım'ın Gürgendağ mevkisinde yol kenarında park halinde duran 43 UL 683 plakalı tırın dorsesine çarptı

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Koçan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Koçan'ın naaşı Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler