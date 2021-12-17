İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yol Batıpark girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Semizoğlu idaresindeki 55 AFT 480 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik yön tabelasının direğine çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Semra Semizoğlu ile yanında bulunan Kader Kara (24), Havva Mahak 25), Fatmanur Yüksel ve Büşra Kara yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.