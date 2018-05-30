Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 77. kilometresinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Cenik (37) idaresindeki 05 DV 150 plakalı otomobil Kavak'tan Havza istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki su kanalına takla atarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun Cenik ile Mustafa Cenik (65) ve Selcan Cenik (13) yaralandı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Dursun Cenik aracının içinde sıkıştı. Dursun Cenik sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, 112Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN