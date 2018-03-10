Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
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Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutluhan Ç. İdaresindeki 55 ADM 24 plakalı otomobil, kapalı kasa minibüs çarpıştıktan sonra takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazada araç sürücüsü mutlu Hançer ile Mert M. ve Damla Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla özel bir hastane ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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