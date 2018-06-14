Samsun'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Erek (30) idaresindeki 55 APH 26 plakalı otomobil, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Erek ile yanında bulunan Hikmet Karaoğlu (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN