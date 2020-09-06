Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
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Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı

Samsun'da orta refüjdeki demir bariyerlere ve çam ağacına çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
06.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:53

Samsun'da orta refüjdeki demir bariyerlere ve çam ağacına çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Tekcan (41) idaresindeki 55 AAD 941 plakalı otomobil, Samsun'dan Sinop istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir bariyerlere ve çam ağacına çarparak savrulup, takla atarak yan döndü. Kazada otomobil sürücüsü Tamer Tekcan ile Uğur Yaman (40), Emine Kalaycı (18) ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ikisinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza yerindeki aracın yanında 1 adet tabanca ele geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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