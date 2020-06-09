Samsun'da otomobil takla attı
Samsun'da yoldan çıkan otomobil takla atarak hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
09.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:59
Samsun'da yoldan çıkan otomobil takla atarak hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Çıplak idaresindeki 52 AAF 776 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüje ters döndü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN
Kaynak: İHA