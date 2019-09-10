Samsun'da otomobil takla attı

Samsun'da otomobil takla attı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kazayı yara almadan atlattı.

10.09.2019 12:33
Samsun'da otomobil takla attı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Y. idaresindeki 61 BH 072 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü. Araç sürücüsü Umut Y., kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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