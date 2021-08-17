Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 54. kilometresi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 34 JU 0293 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bordür taşına çarpıp yol ortasına takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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